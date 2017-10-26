Депутат Мосийчук до покушения получал угрозы

Киев, , 13:46 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук в течение последних нескольких месяцев получал угрозы, заявил 26 октября его соратник по «Радикальной партии» Дмитрий Линько у себя в Facebook.

«За последние несколько месяцев были угрозы от определённых людей, связанные непосредственно с выполнением депутатских полномочий», — написал Линько.

По его словам угрозы в адрес Мосийчука поступали от «внутренних политических врагов». Он не стал уточнять, о каких именно врагах идет речь.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 25 октября в Киеве на выходе из здания телеканала «Эспрессо» прогремел мощный взрыв, из-за которого погибли два человека и пять человек получили повреждения, в том числе депутат Верховной рады Игорь Мосийчук. Сейчас депутат находится в больнице в тяжелом состоянии, на его реабилитацию может потребоваться до трех недель. Врачи отметили, что жизни Мосийчука ничего не угрожает, но ему предстоит перенести еще одну операцию.

Спустя сутки теракт в Киеве связали с переделом нелегального бизнеса на Украине. Эксперты усматривают в совершенном взрыве очередную попытку передела влияния «в постреволюционных событиях».

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