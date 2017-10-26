НАТО не располагает «данными» о поставках РФ оружия «Талибану»*

Вашингтон, , 13:46 — REGNUM НАТО не видит «конкретных» подтверждений того, что Россия якобы поставляет оружие группировке «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом, как передает «Голос Америки», заявил председатель военного комитета НАТО чешский генерал Петр Павел журналистам в Вашингтоне.

«У меня нет и я не видел конкретных свидетельств поставок оружия русскими «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — заявил Павел.

При этом чешский генерал добавил, что у него есть данные разведки о том, что Россия якобы поставляет топливо некоторым компаниям, которые затем продают его боевикам террористической организации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 октября глава военного комитета военного блока генерал Петр Павел заявил, что НАТО не готово возобновить сотрудничество с РФ, прекращенное из-за разногласий по поводу ситуации на Украине.

По его словам, представители военного блока готовы к диалогу с Москвой, но не готовы к сотрудничеству, так как «условия еще не созрели».

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