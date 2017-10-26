Правительство установит норматив медицинской соцпомощи

Москва, , 13:39 — REGNUM Законопроект, закрепляющий за правительством РФ установку размера медицинской социальной помощи на одного гражданина, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября.

Речь идет о ежемесячных финансовых затратах на одного гражданина, который получает государственную социальную услугу в виде бесплатных лекарств или медицинских изделий, а также в виде лечебного питания для детей-инвалидов.

Согласно действующим сегодня нормам, размер выплат каждый месяц устанавливается федеральным законом. Расчет необходимых ежемесячных выплат происходит вместе с составлением и принятием федерального бюджета на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Кроме того, предлагается наделить правительство РФ функциями распределения социальной помощи в области лекарственного и медицинского обеспечения.

«Такое решение позволит устанавливать норматив финансовых затрат с учетом индексации, определяемой соответствующим бюджетным законодательством, и своевременно осуществлять расчет финансового обеспечения государственной финансовой помощи гражданам», — заявила в ходе пленарного заседания замминистра здравоохранения РФ Наталья Хорова.

По ее словам, методику для расчета размера социальной помощи будет также продумывать правительство. На 2018 год индексация соцпомощи будет проводиться на уровне инфляции 2017 года (3,2%).