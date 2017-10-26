Санкции ЕС и США мешают оказывать в Сирии гуманитарную помощь — Захарова

Москва, , 13:41 — REGNUM Запад беззастенчиво манипулирует гуманитарной проблематикой в Сирии в политических целях. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Мы постоянно сталкиваемся с тем, что гуманитарная проблематика беззастенчиво используется в политических целях для того, чтобы наращивалось одностороннее давление на сирийские власти и оказывающую им поддержку в борьбе с терроризмом Российскую Федерацию», — заявила Захарова.

В ходе заседания трёхстороннего механизма гуманитарных консультаций в формате Россия — Сирия — ООН российской стороной предельно чётко ставился вопрос о необходимости срочного направления гуманитарных конвоев в конкретные районы страны, в том числе Восточную Гуту. При этом требуются не только продовольствие и медикаменты — нужно медицинское оборудование и расходные материалы, указала официальный представитель МИД РФ.

«Это необходимо для того, чтобы спасать людей в тяжёлых случаях. Но как раз этого ни сами сирийцы, ни ООН закупить не могут. Причина заключается в том, что они не могут этого сделать из-за жёстких европейских и американских санкций, которые блокируют транзакции на закупку технических средств», — пояснила дипломат.

В то же время медицинская помощь, которая включает передвижные клиники и волонтёров, в изобилии поставляется различным сомнительным неправительственным организациям в районы, которые контролируются антиправительственными боевиками, продолжила Захарова.

«И как только те начинают терпеть поражение, эти клиники и волонтёры в белых халатах куда-то срочно эвакуируются, и им на смену приходят пропагандисты — те самые, известные нам в белых касках», — добавила официальный представитель МИД РФ.