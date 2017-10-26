Четверг, 26 Октября 2017 года
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Мэр Самары опроверг сообщения об оставке

Политика

Ранее исполняющий обязанности прокурора Самары Александр Кузнецов внёс представление в городскую думу об отстранении Фурсова от должности

Самара, 26 октября 2017, 13:31 — REGNUM  Мэр Самары Олег Фурсов заявил, что не уходил в отставку, а продолжает работать.

«В отставку не ушёл, продолжаю работать. О дальнейших изменениях будет официально сообщено позднее», — цитирует ТАСС Фурсова.

Ранее исполняющий обязанности прокурора Самары Александр Кузнецов внёс представление в городскую думу об отстранении Фурсова от должности.

Источники ИА REGNUMв правоохранительных структурах сообщают, что «выявлена аффилированостьФурсова к деятельности коммерческих структур, осваивающих средства муниципального бюджета».

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По некоторым данным, Фурсов заявление об отставке написал вскоре после назначения врио губернатораДмитрия Азарова.

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