США распадутся к 2020 году – предсказавший развал СССР ученый

Вашингтон, , 13:31 — REGNUM

Норвежский социолог, предсказавший неминуемый развал Советского Союза, Йохан Галтунг заявил, что США вошли в фазу ускоренного упадка с избранием главой Белого дома Дональда Трампа и повторят судьбу своего бывшего геополитического противника еще при правлении бывшего телеведущего, сообщает The independent.

Помимо развала СССР, он также верно предсказал большое число исторических событий, в том числе события на площади Тяньаньмэнь и теракты 11 сентября. Но больше всего внимания он привлек к себе в 2000 году, когда предсказал, что США, как глобальную сверхдержавуждет развал к 2025 году.

Тем не менее, во время правления 43-го президента США Джорджа Буша — младшего он скорректировал свой прогноз, заявив, что это событие произойдет в 2020 году. Теперь, подчеркивает он, можно стать свидетелем воплощения его прогноза.

В частности, одним из предвестников распада империи Галтунг в 2009 году называл приход фашистской режима в стране, что соответствует антимиграционной политике Трампа. К признакам грядущего коллапса социолог относил и неприязнь Трампа к НАТО.

«У коллапса два аспекта», — отметил он Галтунг. — Другие страны отказываются от роли хороших союзников, из-за чего США придется осуществлять акты агрессии самостоятельно, нанося удары с больших высот, с помощью беспилотников, управляемых с компьютеров из офиса, а также спецслужб, осуществляющих убийства по всему миру».

«Все это можно видеть сегодня, за исключением стран севера Европы, которые пока поддерживают эти войны», — добавил он. — Это, скорее всего, не продлится дольше, чем 2020 году, поэтому я придерживаюсь высказанных сроков».

Тем не менее глава Программы изучения США и Американского континента в аналитическом центре Chatham House Ксения Викетт в интервью с The Independent назвала такой сценарий «полностью нереалистичным».