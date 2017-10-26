Украинские радикалы надеются разбомбить Крым ракетами

Киев, , 13:33 — REGNUM Если Киев захочет, то он ракетами уничтожит любую военную базу в Крыму, заявил командир 5-го отдельного батальона неонацистской Украинской добровольческой армии Владислав Литвин, сообщает 26 октября «Апостроф».

По его словам, Украина имеет развитую ракетную отрасль, которая уже может запускать ракеты на дальние дистанции с высокой точностью попадания в цель. В связи с этим Киев, развязав войну в Крыму, не будет вводить пехотные войска на полуостров, а начнет стрелять по военным базам России ракетами.

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Литвин не уточнил, каким образом украинские ракеты долетят до российских военных баз, учитывая развернутые в Крыму зенитно-ракетные комплексы (ЗРН) С-300 и С-400, дополняемые зенитными ракетно-пушечными комплексами (ЗРПК) «Панцирь» и ЗРК «Бук».

Тем не менее, лидер одного из неонацистских подразделений уверен, что «новых технологий или производства каких-то новых вещей теоретически должно хватить» Украине для ракетного удара по Крыму.

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«Если мы действительно захотим уничтожить какую-то военную базу (в Крыму — ИА REGNUM ), то для этого украинского ракетного вооружения <…> должно хватить», — уверенно заявил Литвин.

Напомним, Крым 16 марта 2014 года отделился от Украины и вошел в состав России на основе референдума. Киев не признал результаты плебисцита, заявив о «незаконности» референдума.

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