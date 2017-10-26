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Песков: Путин проведет международный телефонный разговор

Политика

«Мы проинформируем вас»

Москва, 26 октября 2017, 13:23 — REGNUM  В графике президента Российской Федерации Владимира Путина на 26 октября запланирован международный телефонный разговор. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сегодня (26 октября) состоится, как мы ожидаем, международный телефонный разговор, — сказал представитель Кремля журналистам. — Мы проинформируем вас».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 октября президент Российской Федерации Владимир Путин провел переговоры в Москве с главой Федеративной Республики Германия Франком-Вальтером Штайнмайером.

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Внешняя политика России

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