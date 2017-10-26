Песков: Путин проведет международный телефонный разговор

Москва, , 13:23 — REGNUM В графике президента Российской Федерации Владимира Путина на 26 октября запланирован международный телефонный разговор. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сегодня (26 октября) состоится, как мы ожидаем, международный телефонный разговор, — сказал представитель Кремля журналистам. — Мы проинформируем вас».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 октября президент Российской Федерации Владимир Путин провел переговоры в Москве с главой Федеративной Республики Германия Франком-Вальтером Штайнмайером.

Читайте также: Штайнмайер: Германия и Россия пока далеки от нормальных отношений

А также: Путин и Штайнмайер подвели итоги российско-германских переговоров