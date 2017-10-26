МИД РФ опроверг слухи о голоде в Восточной Гуте

Москва, , 13:30 — REGNUM Российские военные обеспечили Восточную Гуту достаточным объёмом гуманитарной помощи. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Что касается непосредственно Восточной Гуты, которая является аграрным районом, житницей не только Дамаска, но и других районов страны, то в неё в июле и августе российскими военными из Центра по примирению враждующих сторон было доставлено более 45 тонн гуманитарной помощи. Ещё 42 грузовика доставили помощь по линии организации ООН в Восточную Гуту в сентябре 2017 года», — заявила Захарова.

По её словам, в ряде западных СМИ набирает обороты информационная кампания, которая строится «вокруг якобы возникшего голода в пригороде Дамаска Восточной Гуте».

В частности, на Западе тиражируются «рассчитанные на сугубо эмоциональное восприятие фотографии и снимки, умело подбираются и комбинируются статистические данные и вырванные из контекста цитаты заявлений представителей международных организаций», указала дипломат.

Отметим, что Восточная Гута входит в одну из образованных при лидирующей роли России зон деэскалации. Долгое время пригород находился под полным контролем незаконных вооружённых формирований, до последнего времени там продолжались вооружённые столкновения между различными террористическими группировками.