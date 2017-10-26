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Клинцевич: На Украине и Саакашвили воспримут как засланного Россией казачка

Политика

Покушение на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука якобы могли организовать российские спецслужбы

Москва, 26 октября 2017, 13:07 — REGNUM  Член Совфеда Франц Клинцевич назвал бредом и провокацией утверждения властей Украины о русском следе во взрыве в Киеве, передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября.

«Утверждения о российском следе во взрыве в Киеве, которые раздаются в том или ином виде с украинской стороны, — бред и провокация в одном «политическом флаконе», — отметил сенатор.

«Не удивлюсь, если завтра кто-то скажет, что и Саакашвили следует рассматривать как засланного Россией казачка», — добавил он.

Клинцевич подчеркнул, что РФ меньше, чем какая-либо еще заинтересована в дестабилизации общественно-политической ситуации на Украине, прекрасно понимая, что это может привести к новому витку войны в Донбассе.

В МВД Украины считают, что ко взрыву в Киеве, в результате которого пострадали четыре человека, в том числе депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук, могут быть причастны российские спецслужбы. Министерство назвало произошедшее терактом.

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