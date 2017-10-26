Врачи оценили состояние раненного при теракте в Киеве Мосийчука

Киев, , 13:12 — REGNUM Состояние украинского депутата от фракции «Радикальная партия» Игоря Мосийчука, раненного при взрыве в Киеве, оценивается как тяжелое. Об этом 26 октября сообщил заведующий стационарным отделением клиники «Борис» Игорь Конивец.

По его словам, после взрыва у депутата сильно повреждены конечности, есть осколки в затылочной области головного мозга, раны в нижней части туловища, при этом внутренние органы повреждены в меньшей степени.

«Состояние тяжелое. Такое, которое характерно для первых суток послеоперационного периода. Сегодня ночью закончилось оперативное вмешательство, было около трех часов, было очень много осколков, которые мы удалили», — цитирует врача «112 Украина».

Конивец добавил, что в настоящий момент Мосийчук находится в палате интенсивной терапии, его жизни ничего не угрожает, однако в больнице ему предстоит провести до трех недель. В скором времени депутата ожидает еще одна операция.

Напомним, накануне возле помещения телеканала «Эспресо.TV» в Киеве прогремел взрыв, в результате которого были ранены пять человек, в том числе Мосийчук, два человека погибли.

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По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «террористический акт». Расследованием занялось Главное управление СБУ. В МВД Украины уже поспешили заявить, что в покушении на Мосийчука проглядывается «российский след».