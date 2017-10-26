В Сирии созданы условия для прекращения конфликта — Захарова

Москва, , 13:23 — REGNUM В Сирии созданы условия для прекращения внутреннего конфликта. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«По сути созданы условия для прекращения братоубийственного кровопролитного конфликта. Беженцы и внутренне перемещённые лица получили надежду на возвращение к родным очагам», — заявила Захарова.

Она добавила, что по информации Минобороны РФ, боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контролирует не более 5% территории Сирии.

По её словам, в настоящее время уже сформированы и успешно функционируют комитеты национального применения на местах, члены которых принимают участие в обсуждении вопросов приоритетной реконструкции объектов жизнеобеспечения, подготовки к зиме, возвращения беженцев и внутренне перемещённых лиц к местам постоянно проживания.

В то же время прорабатывается идея созыва конгресса народов Сирии, который мог бы помочь переводу в практическую плоскость положений резолюции 2254 Совета Безопасности ООН о политическом урегулировании в стране, подчеркнула дипломат.