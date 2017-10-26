«Туркменистан хочет получить гарантии безопасности от «Талибана"*

Ашхабад, , 12:59 — REGNUM Хитросплетение неофициальных договоренностей оставляет множество вариантов для интерпретации событий в Афганистане. Некоторыми из них поделился с ИА REGNUM аналитик, президент «Consultations on international policy and economy» Фикрет Шабанов.

По мнению эксперта, информация о возможном открытии представительстве «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Туркмении, может иметь под собой почву, однако «офис» данной организации «не самый желанный объект в других странах».

"К созданию этого движения имеют прямое отношение радикальные исламистские организации, аффилированные с американскими спецслужбами. С радикалами пытаются заигрывать, договариваться, платить, однако неподконтрольность и непредсказуемость делают их опасным инструментом в неумелых руках», — говорит Шабанов.

На вопрос о том, почему в качестве одного из вариантов для талибского «офиса» рассматривается Туркмения, аналитик отвечает, что таким образом Ашхабад пытается реализовать «запасной вариант».

«Сначала туркменистанские власти, так же как и Москва, пытались «законсервировать» радикалов на территории Афганистана, чтобы не допустить распространения их заразной идеологии по всей Средней Азии. Этого сделать не удалось. Поэтому рассматривается второй вариант — Ашхабад хочет получить гарантии для газотранспортного проекта ТАПИ, и таким образом частично обезопасить себя», — считает он.

Фикрет Шабанов поясняет, что экономика Туркмении переживает не самые лучшие времена и для «изменения ситуации им необходимо находить новые рынки сбыта».

«Газопровод ТАПИ остро необходим Ашхабаду. Сейчас туркменский газ покупает только Китай. Пользуясь этим обстоятельством, Пекин периодически снижает цены. Туркмении нужно как можно скорее расширить список своих покупателей, и поэтому власти будут договариваться со всеми, кто поспособствует их проекту. Многие аспекты договоренностей, разумеется, не озвучиваются», — подчеркивает эксперт.

Собеседник редакции предполагает, что если перенос талибского «представительства» в Туркмению состоится, то это неизбежно повлечет ухудшение ситуации в среднеазиатском регионе сразу по трем позициям.

«Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) принесет с собой расширение наркотрафика, увеличение объемов контрабанды оружия и неизбежный рост террористической угрозы».

ИА REGNUM напоминает, что ТАПИ — это проект магистрального газопровода, который позволит поставлять туркменский природный газ в Афганистан, Пакистан и Индию. По прогнозам, пропускная способность этой магистрали составит порядка 33 млрд кубических метров природного газа в год.

Общая протяженность газопровода ТАПИ — 1814 км, в том числе по территории Туркмении — 214 км. Стоимость проекта оценивается в $10 млрд (576,14 млрд рублей по текущему курсу).

Ввод газомагистрали в эксплуатацию запланирован на 2020 год. Однако реальные сроки завершения строительства и начала работы этого газопровода могут быть передвинуты из-за нехватки финансов у официального Ашхабада.