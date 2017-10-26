«Число погибших жителей Ракки не поддаётся подсчёту» — МИД РФ

Москва, , 13:03 — REGNUM В результате ударов международной коалиции сирийская Ракка была почти полностью стёрта с лица земли. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«В результате неизбирательных ракетно-бомбовых ударов Ракка была практически стёрта с лица земли. По свидетельствам очевидцев, в том числе корреспондентов крупнейших западных изданий, город лежит в руинах, а количество погибших мирных жителей, включая женщин и детей, просто с трудом поддаётся подсчётам», — заявила Захарова.

Она отметила, что в то время как официальные власти США признают гибель от бомбёжек только чуть больше 700 человек за три года борьбы с террористами в Ираке и Сирии, только в ходе освобождения Ракки, по утверждениям очевидцев, погибли более тысячи гражданских лиц.

«От полумиллионного населения осталось не более 25 тыс. человек. Это к вопросу о правдивости оценок, которые мы слышим от нашим западных коллег», — подчеркнула дипломат.

Между тем, по данным МИД РФ, лидеры террористов покинули город до его взятия — ещё несколько месяцев тому назад. При этом вслед за ними потянулись конвои рядовых террористов.

«Осаждавшие им практически не препятствовали, а в некоторых случаях это происходило по прямому соглашению сторон», — указала Захарова.

Напомним, 22 октября ведомая Соединёнными Штатами Америки коалиция объявила о взятии города Ракка, который какой-то время даже считался столицей ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Город брали подразделения Демократических сил Сирии, основной костяк которых составляют курдские ополченцы, а активную воздушную и огневую поддержку им оказывали США и другие члены коалиции.