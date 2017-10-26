Мэр Самары Олег Фурсов перейдет в областное правительство

Самара, , 12:53 — REGNUM Глава Самары Олег Фурсов с 1 ноября приступит к работе в правительстве Самарской области, заявил на расширенном заседании правительства региона врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.

По его словам, в областном правительстве Фурсов будет курировать ситуацию на рынке труда.

«Олег Фурсов принял мое предложение возглавить эту работу в правительстве Самарской области. Он приступит к этой работе с 1 ноября», — сказал Азаров.

Исполняющим обязанности главы Самары будет первый замглавы города Владимир Василенко. Ранее исполняющий обязанности прокурора Самары Александр Кузнецов внёс представление в городскую думу об отстранении Фурсова от должности.

Источники ИА REGNUM в правоохранительных структурах сообщают, что «выявлена аффилированость Фурсова к деятельности коммерческих структур, осваивающих средства муниципального бюджета».

Фурсов возглавлял Самару с октября 2015 года. С 2009 года по 2012 годы он был главой областного департамента труда и занятости населения, а с 2012 по 2014 годы был министром труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

Супруга Фурсова в это время занимала пост замминистра, руководителя департамента занятости, миграционной политики и социальных выплат, руководителя управления миграционной политики и комплексных программ занятости регионального минтруда.

Деятельность Фурсова на посту градоначальника сопровождалась скандалами, в том числе «банкетным», когда на свое 50-летие Фурсов провел два банкета, стоивших около 10 млн рублей.

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