ЦИК России признал необходимость довыборов петербургских муниципалов

Санкт-Петербург, , 13:13 — REGNUM Центральная избирательная комиссия РФ подтвердила необходимость назначения дополнительных выборов в ряде муниципалитетов Санкт-Петербурга, где год назад появились вакантные депутатские места. Тем самым ЦИК признал аргументы петербургских «справедливороссов» о том, что отказ от назначения довыборов является нарушением законодательства, сообщает 26 октября пресс-служба городской организации «СР».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, петербургское отделение «Справедливой России» потребовано назначить довыборы в муниципалитеты МО «Семеновский», МО «Пискаревка», МО «Кронверкское», МО г. Пушкин, МО № 54, МО «Литейный округ», МО «Чкаловское», МО № 72. Как подчеркивали «эсеры», ряд депутатов в этих округах сложили свои полномочия, и по закону там должны были объявить довыборы в период с 11 по 21 июня текущего года. Но муниципалитеты и избиркомы округов таких решений не приняли. Попытка принудить к назначению выборов через суд окончилась неудачей.

Однако ЦИК РФ признал, что правовые основания для назначения довыборов в петербургских муниципалитетах появились.

«В пятимандатных избирательных округах, в которых выбыло два и более депутатов муниципальных советов, дополнительные выборы должны быть назначены», — говорится в письме правового управления аппарата ЦИК. Там пояснили, что в случае долгосрочного прекращения полномочий депутата по многомандатному округу довыборы назначаются и проводятся, если в округе замещено менее двух третей депутатских мандатов. Оставшиеся в округах два из пяти депутатов составляют число 3,33, то есть, в округе должно быть замещено не менее четырех депутатских мандатов.

«Математические правила округления в меньшую сторону в данной ситуации не применяются. Три депутатских мандата составляют менее двух третей от пяти, что является безусловным основанием для назначения дополнительных выборов в избирательном округе», — подчеркнули в ЦИК РФ.

Также юристы ЦИК разъяснили ситуацию со сроками назначения дополнительных выборов. По их заключению, которое противоречит позиции петербургских избиркомов, крайний срок проведения дополнительных выборов в муниципальные советы внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга — 2 сентября 2018 года. Довыборы должны быть назначены в срок с 3 по 13 июня 2018 года.

Ранее в интервью ИА REGNUM член Городской избирательной комиссии Дмитрий Краснянский заявлял, чтошансы назначить эти выборы в единый день голосования 2018 года невелики. «Они могут быть назначены только на второе воскресенье сентября 2018 года. Но и это уже невозможно, потому что, если их провести, то срок полномочий избранных депутатов будет менее года. А закон этого не позволяет», — утверждал Краснянский.

Как с сожалением отмечают петербургские «справедливороссы», ответ из Москвы оформлен в виде письма правового управления аппарата ЦИК РФ, а не в виде указания нижестоящим избирательным комиссиям, а потому не может быть основанием ни для соответствующего предписания прокуратуры, ни для судебного иска против избиркомов муниципальных образований, которые не назначили довыборы в положенный по закону срок.

«Фактически ЦИК дает нам понять, что для исполнения закона ничего предпринимать в этом отношении не будет. Получается так: ЦИК утверждает, что в партии «Справедливая Россия» выборное законодательство знают лучше, чем в Горизбиркоме и ИКМО, но это не влечет ни немедленного принуждения к исполнению закона, ни наказания для его нарушителей», — отметила руководитель Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Марина Шишкина.

Ранее она неоднократно направляла запросы в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию, районные прокуратуры города, однако получала отрицательный ответ о том, что нарушений избирательного законодательстве не выявлено, поскольку в том или ином округе остались замещёнными 3 из 5 мандатов и отсутствует необходимость в проведении дополнительных выборов.

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