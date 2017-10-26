Песков о «причастности» Кадырова к взрыву в Киеве: «Истерические обвинения»

Москва, , 12:46 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление представителя МВД Украины о том, что к покушению на депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука может быть «причастен» глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Абсолютно не основанные ни на чем голословные истерические обвинения из Киева, которые звучат не только в адрес Кадырова», — сказал представитель Кремля журналистам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 октября советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко заявил, что глава Чечни Рамзан Кадыров якобы может быть причастен к покушению на депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука.

По его словам, заказчиком теракта в центре Киева может являться только Россия.

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