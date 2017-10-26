Главу Самары Олега Фурсова снимают с должности

Самара, , 12:36 — REGNUM Исполняющий обязанности прокурора Самары Александр Кузнецов внёс представление в городскую думу об отстранении от должности главы города Олега Фурсова. Об этом сообщила старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Ульяна Кудинова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По некоторым данным, Фурсов заявление об отставке написал вскоре после назначения врио губернатора Дмитрия Азарова. Как отмечают эксперты, Фурсов являлся креатурой отставного губернатора Николая Меркушкина. Но с назначением нового главы области Дмитрия Азарова ситуация изменилась. Источники в правоохранительных структурах сообщают, что «выявлена аффилированость Фурсова к деятельности коммерческих структур, осваивающих средства муниципального бюджета».

Как сообщало ИА REGNUM, глава Самары Олег Фурсов с 2012 по 2014 год занимал пост министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области. Затем губернатор Николай Меркушкин выдвинул кандидатуру Фурсова на пост главы Самары. В октябре 2015 года большинством голосов депутатов Самарской губернской думы он был избран главой Самары. При этом супруга Фурсова занимала пост замминистра, руководителя департамента занятости, миграционной политики и социальных выплат, руководителя управления миграционной политики и комплексных программ занятости регионального минтруда.

Деятельность Фурсова на посту градоначальника сопровождалась скандалами, в том числе банкетном. На свое 50-летие Фурсов в 2015 году провел два банкета с приглашением самарского истеблишмента и губернатора Николая Меркушкина. По информации депутата Госдумы Александра Хинштейна, банкеты стоили около 10 млн рублей.

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