С псковских депутатов от КПРФ сняли обвинения в захвате заложника

Псков, , 12:24 — REGNUM С четырёх депутатов Псковской городской думы, избранных от КПРФ в городской парламент нового созыва, 13 октября сняли обвинения в захвате заложника. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 26 октября, на заседании Псковского областного собрания депутатов заявил лидер фракции КПРФ Виктор Дуля.

«Почти месяц они находились под угрозой возбуждения уголовного дела», — отметил депутат.

Дуля также высказал сожаление, что за клеветнические заявления в адрес КПРФ вряд ли кто-то ответит.

Напомним, 14 сентября, после признания итогов выборов в Псковскую городскую думу шестого созыва законными и накануне внеочередного заседания гордумы предыдущего созыва, в Территориальной избирательной комиссии (ТИК) города Пскова были задержаны полицией четверо депутатов, избранных в гордуму от КПРФ. Александр Баев, Дмитрий Михайлов, Сергей Федоров и Александр Тимофеев просили выдать им удостоверения депутатов для участия в заседании думы, но вместо этого председатель ТИК Владимир Кротов вызвал правоохранительные органы, расценив поведение коммунистов как захват его в качестве заложника. В КПРФ назвали происходящее «полицейским произволом».

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