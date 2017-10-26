МИД КНР прокомментировал визит Тиллерсона в Индию

Пекин, , 12:22 — REGNUM В ходе очередной пресс-конференции в Пекине официальный представитель министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан прокомментировал визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Индию. По словам китайского дипломата, рабочая поездка госсекретаря США внесла весомый вклад в стабилизацию обстановки в регионе.

«Пекин внимательно следит за развитием ситуации на индийско-пакистанской границе, власти КНР приветствуют усилия Вашингтона по укреплению сотрудничества между Индией, Пакистаном и США», — отметил пресс-секретарь МИД КНР.

Дипломат подчеркнул, что Пекин уверен в том, что подобные контакты окажут благотворное воздействие на установление мира и стабильности в регионе, а также на развитие доверительных отношений между государствами, пишет «Чжунго жибао».

Накануне госсекретарь США Рекс Тиллерсон провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, в ходе которых стороны обсудили ряд ключевых международных и региональных вопросов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, США озабочены тем, что экстремистские группировки представляют угрозу «стабильности и безопасности» пакистанского правительства

Читайте ранее в этом сюжете: Тиллерсон: США обеспокоены стабильностью Пакистана