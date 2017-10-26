Януковичу назначили нового государственного адвоката

Киев, , 12:16 — REGNUM Адвокат Игорь Ляшенко будет новым государственным защитником бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу о государственной измене. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», сообщила пресс-секретарь Оболонского районного суда Киева Инна Свинаренко.

По ее словам, адвокат из Николаевской области, получивший лицензию в 2012 году, прибыл 26 октября 2017 г. в суд с соответствующим поручением от Регионального центра по оказанию бесплатной вторичной правовой помощи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экс-президент Виктор Янукович покинул Украину в феврале 2014 г, после того, как в стране произошел госпереворот.

Нынешние власти Украины обвиняют политика в причастности к убийствам граждан во время массовых беспорядков на «майдане», в отмывании финансовых средств, в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, и в других преступлениях.

Читайте также: Януковичу продлили срок убежища в России ещё на один год

А также: С Януковича сняли большинство обвинений по событиям на Майдане