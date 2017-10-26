Киргизия: новый секретарь Совбеза и советник президента республики

Бишкек, , 12:26 — REGNUM Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев совершил кадровые перестановки в государственном аппарате, 26 октября сообщает официальный сайт главы государства.

Алмазбек Курманалиев назначен секретарем Совета безопасности Киргизии, а Жениш Разаков, пришедший во властные коридоры из МВД, назначен советником президента страны.

Читайте также: Парламент Киргизии избрал нового спикера

Напомним, Жениш Разаков занимал пост секретаря Совета безопасности Киргизии, а Алмазбек Курманалиев ранее был его заместителем. отметим, 25 октября ИА REGNUM сообщало, что парламент Киргизии выбрал нового главу.

Спикером стал предложенный партией «Кыргызстан» и коалицией большинства депутат Дастанбек Джумабеков.