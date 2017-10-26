«В 1917 году власть подобрали» — Никонов о возрождении России

Москва, , 12:09 — REGNUM К октябрю 1917 года власть просто валялась на земле, и её подобрала наиболее организованная, вооруженная и дисциплинированная сила — партия большевиков, считает депутат Государственной думы Вячеслав Никонов. Об этом он заявил 25 октября в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1».

«Россия в 1917 году проделала обратную эволюцию, — отметил он. — В начале 1917 года это была одна из великих держав. Четвёртая экономика в мире, которая, безусловно, стояла за победу в Первой мировой войне, имела подавляющее военное преимущество и обладала крупнейшей в мире военной машиной. Основная революция случилась в феврале, когда была разрушена многолетняя российская государственность теми людьми, которые действительно хотели, чтобы Россия воевала ещё лучше. Но для этого, как они полагали, надо поменять руководителя страны и реализовать определённую программу либеральных реформ».

Эти реформы, по словам Никонова, были моментально реализованы тогдашними либералами, которым в перевороте подыграла верхушка армии.

«Николай был отстранен от должности, а к власти пришло правительство, состоящее из людей, которые никогда в жизни в государстве ничем не управляли, — подчеркнул парламентарий. — Они достаточно быстро разрушили государство, правоохранительную систему, вертикаль власти, экономику и армию. Власть к октябрю 1917 года просто валялась на земле. Её подобрала наиболее организованная, вооруженная и дисциплинированная политическая сила, которая называлась партией большевиков. В конце 1917 года страна действительно лежала в руинах: был голод, мятежи, и большевики во многом реализовывали свою программу, исходя не из каких-то идеологических предпочтений, а просто из императивов собственного выживания и императивов выживания страны».

При этом Никонов заявил, что в Первую мировую войну Россия воевала за защиту своей Родины против Германии, имевшей абсолютно те же планы, которые имел Гитлер в 1941 году.

«В ней (в Первой мировой войне, — прим. ИА REGNUM ) погибло много — почти 1 млн человек, — напомнил Никонов. — Но затем будет Гражданская война, в огне которой погибнут, умрут от голода и эпидемий 8 млн человек. К 1921 году наша экономика будет отброшена на несколько десятилетий назад. Приблизительно ко временам отмены крепостного права. Затем страну уже действительно вытаскивали большевики — с помощью разных методов. Варварских, но это был метод прорыва России в современность и индустриальную цивилизацию, который поддержало тогда огромное количество людей. Это действительно был прорыв. Возрождение, и это возрождение, хотим мы этого или нет, обеспечивала партия, которая взяла власть в 1917 году».

В связи с тезисом об экономической мощи царской России накануне Первой мировой войны напомним, что по выработке электроэнергии, добыче каменного угля, выплавке чугуна, стали, меди и выпуску машин Россия занимала в мировом производстве в 1913 г. соответственно 15-е, 6-е, 5-е, 7-е и 4-е места. Если говорить, в частности, о стали, ресурсе, столь необходимом для любой индустриально развитой страны, то её в России в 1913 году выплавляли в 11 раз меньше, чем в США, в 8 раз меньше, чем в Германии, в 6 раз меньше, чем в Англии, в 4 раза меньше, чем во Франции. Добыча каменного и бурого угля на душу населения была в 26 раз меньше, чем в США, в 31 раз меньше, чем в Англии, в 15 раз меньше, чем в Германии, и в 5 раз меньше, чем во Франции.

Свыше 76% населения России перед войной было занято в сельском хозяйстве и только 10% — в промышленности. На момент вступления царской России в Первую мировую войну у неё было лишь 7 088 орудий всех калибров. Австро-германская армия располагала 13 476 орудиями. Как пишут историки, против 1 396 тяжелых орудий, с которыми в войну вступили немцы и австрийцы, русская армия выставила лишь 240 орудий. Не лучше обстояло дело и со станковыми пулемётами, которых Россия производила в 13 раз меньше, чем Германия, в 14 раз меньше, чем Англия, и в 5 раз меньше, чем Франция. Если говорить о финансово-экономической части, то известно, что, например, англичане прибрали к рукам до 56% всей добываемой в России меди и более 70% золото-платиновых разработок. Немецкий капитал захватил около 90% действовавших в России электротехнических предприятий.

Отметим и пункт о совпадении целей Вильгельма Второго и Адольфа Гитлера. В распоряжении историков нет фактов, подтверждающих планы германского императора по физическому уничтожению славян и ликвидации самой российской государственности. Основными целями Берлина в Первую мировую войну были захват британских и французских колоний, а также борьба за место на мировом рынке. Это отчасти подтверждается тем, что в Первую мировую войну (в отличие от Второй) именно Западный фронт был основным театром военных действий. Всего там было сосредоточено более 6,8 млн солдат. Для сравнения: на Восточном фронте стороны собрали более 3,3 млн солдат.