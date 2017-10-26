После заявлений прокуратуры нижегородский депутат решил изменить статус

Нижний Новгород, , 12:09 — REGNUM Глава регионального отделения «Справедливой России», депутат Законодательного собрания Александр Бочкарев в ходе заседания парламента 26 октября сам внес внес в его повестку вопрос о прекращении своих полномочий как депутата, исполняющего обязанности на постоянной профессиональной основе.

По сути, Бочкарев предложил своим коллегам перестать выплачивать ему депутатскую зарплату. После того, как деятельностью депутата заинтересовалась прокуратура, а к нему домой и в офис пришли с обысками, депутат решил начать исполнять свои обязанности на непостоянной основе.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура выяснила, что находясь в статусе депутата, исполняющего обязанности на постоянной основе, то есть получающего за это зарплату, Бочкарев параллельно занимался коммерческой деятельностью. А это российским законодательством запрещено.

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В итоге прокуратура потребовала лишить Бочкарева депутатского статуса, а дома и в офисах депутата прошли обыски.