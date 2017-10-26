КС РФ отнесся снисходительно к «русской Хиллари»

Санкт-Петербург, , 12:06 — REGNUM Электронные почтовые сервисы не становятся автоматически обладателями информации, которую с их помощью пересылают пользователи. Это говорится в постановлении Конституционного суда РФ, оглашенном сегодня, 26 октября, по делу об увольнении сотрудника из-за якобы распространения корпоративных данных.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, КС напомнил, что Конституция РФ гарантирует каждому право на свободное получение, передачу и распространение информации любым законным способом. Причем суд и ранее указывал на тайну телефонных переговоров и отмечал, что конституционно защищенной информацией считаются любые сведения, передаваемые по каналам телефонной связи. Для доступа к этим сведениям необходимо получить решение суда. Данная правовая позиция распространяется на правовое регулирование и переписки, почтовых, телеграфных и иных сообщений.

Напомним, в Конституционный суд пожаловался бывший директор департамента ЗАО «Стройтрансгаз» Александр Сушков, который лишился должности в 2016 году за то, что переслал часть корпоративных документов со служебного адреса на свой личный, внешний электронный ящик на платформе Mail.ru. Руководство сочло, что таким образом он разгласил охраняемую законом тайну.

Сушков попытался оспорить увольнение в судах, ссылался на функции почтового оператора как представителя услуг связи, защищающего конфиденциальности переписки, но безуспешно. Суды общей юрисдикции признали компанию ООО «Мэйл.ру» обладателем пересылаемых данных на основании условий публичной оферты. В итоге, суды приравняли инцидент с разглашением данных третьим лицам.

Сушков считает, что федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» как норма, определяющее понятие «обладатель информации», не соответствует статьям 19, 23 и 55 Конституции РФ, так как дает право лицу, оказывающему услуги электросвязи, на информацию в письмах.

Полномочный представитель правительства РФ в Конституционном суде Михаил Барщевский сравнил этот эпизод со скандалом, который разгорелся в США из-за того, что бывший госсекретарь Хиллари Клинтон пользовалась в служебных целях личными серверами электронной почты.

«И я слушаю и думаю: «Наконец, Хиллари Клинтон обратилась в наш Конституционный суд!». Оказалось, это наш Сушков, но суть не меняется. Если встать на позицию работодателя господина Сушкова, получается, что разницы между двумя ситуациями нет: отправить что-то по электронной почте или дать бомжу за бутылку водки отнести письмо на работу», — сказал Барщевский на слушаниях в КС 19 сентября.

Судя по всему, судьи КС пришли к аналогичному выводу и потребовали пересмотра решений по делу Сушкова. Как указывает суд, «отсутствие в законодательстве прямого указания на обязанность именно правообладателя интернет-сервиса обеспечивать тайну связи не означает отсутствие у него такой обязанности».

«И наличие у лица доступа к информации не означает, что оно становится ее обладателем. Также и условия пользовательского соглашения не могут трактоваться как предоставляющие владельцу интернет-сервиса право самостоятельно, в нарушение части 2 статьи 23 Конституции РФ, разрешать или ограничивать доступ к информации», — заявляет суд.

Однако, суд также признает, что отправка гражданином информации на свой электронный адрес «создает условия для ее дальнейшего неконтролируемого использования». Поэтому, если сотрудник при поступлении на работу подписывал какие-то соглашения о конфиденциальности и знал о запрете использовать личную почту, то игнорирование этого запрета в принципе может рассматриваться как нарушение права обладателя информации.

Причем это не зависит от того, были ли данные фактически разглашены третьим лицам или нет, сотрудника могут уволить. КС РФ счел, что оспоренная норма не противоречит Основному закону, ведь она, с одной стороны, не наделяет интернет-сервисы статусом правообладателя данных, содержащихся в письмах пользователей, но позволяет рассматривать отправку данных на личный адрес — вопреки прямым запретам работодателя — как нарушение прав обладателя информации.

Последний вариант действителен в том случае, если работодатель «принял все меры, исключающие несанкционированный доступ третьих лиц к этой информации, прямо запретил такие действия локальными нормативными актами и ознакомил сотрудника с их содержанием».

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