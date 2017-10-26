Мэр Великого Новгорода сократит число заместителей

Великий Новгород, , 11:59 — REGNUM Мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев сократит число своих заместителей. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом градоначальник заявил сегодня, 26 октября, на заседании городской думы.

Он отметил, что будет сокращена должность одного заместителя главы администрации города, а также будут совмещены некоторые управления, комитеты и прочие структурные подразделения мэрии. Ожидаемая экономия для городского бюджета составит около 300 млн рублей.

Спикер думы Великого Новгорода Владимир Тимофеев уточнил, что сокращение расходов проводится в пределах 10%. На 10% предложено сократить расходы и думе города. Предложения от депутатов по оптимизации ждут до 10 ноября.

Напомним, в настоящее время у Юрия Бобрышева пять заместителей: первый заместитель Юрий Пшеницын, а также вице-мэры Екатерина Красновидова, Павел Морозов, Анатолий Осипов и Александр Матюнин.

У спикера городской думы Владимира Тимофеева три заместителя: Владислав Букетов, Евгений Кузиков и Константин Демидов, при этом двое из них — Кузиков и Демидов — работают на платной основе.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, об оптимизации аппарата также заявило новое руководство Новгородской областью. Новгородская областная дума 25 октября приняла закон о новой системе органов государственной власти Новгородской области и новом порядке оплаты труда госслужащих, при этом ожидается сокращение числа чиновников в рамках существующего финансирования на госаппарат.

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