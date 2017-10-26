В РФ ускоряется блокировка сайтов нежелательных международных НКО

Москва, , 11:57 — REGNUM Законопроект о внесудебной блокировке сайтов нежелательных международных НКО Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября.

«Речь идет об упрощении блокировании уже запрещенной информации, речь идет о сайтах структур, уже признанных нежелательных в РФ», — подчеркнул глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия»).

Предлагается предусмотреть возможность внесудебного ограничения доступа — по требованию Генерального прокурора РФ или его заместителей, направляемому в Роскомнадзор — к информационным ресурсам, изданным или распространяемым иностранными или международными неправительственными организациями, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.

На территории РФ признаны нежелательными 11 иностранных и международных неправительственных организаций. По данным профильного комитета Госдумы, ни один из сайтов, используемых данными организациями, не заблокирован.

В настоящее время внесудебная блокировка сайтов происходит на основании решения уполномоченных органов, это касается ресурсов с детской порнографией, суицидами, наркотиками, азартными играми. Также внесудебная блокировка происходит по требованию Генпрокуратуры за призывы к экстремизму и несанкционированным акциям, в том числе к массовым беспорядкам.

Коснется всех?

В ЛДПР уверены, что законопроект коснется всех граждан.

«Исходя их текста, речь идет не о 11 нежелательных НКО. Здесь речь идет о всех организациях и граждан, которые распространяют (незаконные) призывы», — указал замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.

Он опасается, что могут быть заблокированы и сайты партий, в том числе парламентских — если там будет размещена информация о призыве пойти на митинг, которые не разрешен властями.

Нилов ссылается на предложенный текст законопроекта в первом чтении.

Текст поправки

«В случае обнаружения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, материалов, изданных и (или) распространяемых иностранной или международной неправительственной организацией, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2012 г. № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», а также сведений, позволяющих получить доступ к указанным материалам, включая случай поступления уведомления о распространении такой информации от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций или граждан, Генеральный прокурор Российской Федерации или его заместители направляют требование в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим такую информацию».