Курды и Багдад обвинили друг друга в применении силы

Багдад, , 11:55 — REGNUM Верные Багдаду вооруженные формирования и руководство курдских подразделений в Ираке обвиняют друг друга в применении силы 26 октября в регионе, поблизости от границы с Турцией, сообщает Associated Press.

Так, официальный представитель Сил народной мобилизации Ахмед Асади заявил, что курдские подразделения открыли огонь по ним в приграничной с Турцией территорией, в результате чего никто не погиб.

В свою очередь, в заявлении, распространенном курдским региональным правительством, указывалось, что иракские войска применили тяжелую артиллерию во время продвижения на позиции курдских отрядов пешмерга.

Напомним, центральное правительство Ирака осуществляет операцию по возращению под свой контроль территорий, освобожденных курдскими пешмерга у боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Поводом для такого шага Багдада стал прошедший недавно референдум об отделения Иракского Курдистана от страны.