Нижнему Новгороду вернули «единого» мэра, но не прямые выборы

Нижний Новгород, , 11:51 — REGNUM Законодательное собрание Нижегородской области приняло поправки в региональное законодательство, возвращающие Нижнему Новгороду одноглавую модель управления. Правда о возвращении прямых выборов мэра речи пока не идет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Одобренные поправки отменяют модель управления, при которой функции главы города и главы администрации исполняют два разных человека. После внесения поправок в законодательство этим будет заниматься один человек.

Читайте также: Законопроект о «едином» мэре Нижнего Новгорода не встретил сопротивления

Читайте также: Нижнему Новгороду меняют модель управления

Глава города будет избираться на конкурсной основе из числа кандидатов, предложенных губернатором, партийными фракциями иди депутатскими объединениями. Конкурсная комиссия будет состоять в равных частях из представителей губернатора и депутатов городской думы.

После того, ка комиссия выберет наиболее подходящего кандидата, городская дума должна будет утвердить его.

Читайте также: Политическая стабильность в Нижнем Новгороде: за гранью здравого смысла

В экспертном сообществе ожидали, что инициатива по возвращению Нижнего Новгорода к одноглавой модели управления вызовет противостояние со стороны депутатов Заксобрания, но этого не произошло.

Как сообщало ИА REGNUM, инициатором внесения изменений в региональное законодательство стал врио губернатора Глеб Никитин, назначенный на этот пост в сентябре 2017 года. Эта инициатива встретила сопротивление со стороны депутатом городской думы, часть из которых предложила оставить в городе двуглавую систему управления, часть — вернуться к одноглавой системе с прямыми выборами мэра.

Читайте также: Добровольно на выход: нижегородские чиновники покидают мэрию

Двуглавая модель управления существует в Нижнем Новгороде с 2010 года. До этого глава города избирался на всенародных выборах.

Примечательно, что часть депутатов, активно ратовавших в 2010 году за переход на более эффективную, по и мнению, двуглавую модель управления, сегодня в публичном пространстве также активно ратуют за возвращение прямых выборов. Конечно же «в интересах жителей города».

Читайте также: Депутаты просят врио губернатора о прямых выборах мэра Нижнего Новгорода

В 2015—2016 годах правительство Нижегородской области пыталась вернуть Нижний Новгород к одноглавой модели управления в том же формате, в котором ее предложил Никитин. Эта инициатива встретила активнейшее сопротивление со стороны депутатов городской думы Нижнего Новгорода и так и не была принята.