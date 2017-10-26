В Рыбинске Ярославской области директор МУП «Теплоэнерго» покинул свой пост

Рыбинск, Ярославская область, , 11:44 — REGNUM Директор крупнейшей теплоснабжающей организации Рыбинска Ярославской области — МУП «Теплоэнерго» Евгений Крылов покинул свой пост. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города. Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне в городе заговорили о возможном переходе муниципального предприятия под контроль региональных властей. В мэрии это опровергают.

«Сегодня руководитель МУП «Теплоэнерго» Евгений Крылов работает последний день. Он был приглашен на временный период для проведения аудита предприятия. В кратчайшие сроки он выполнил поставленную задачу, подтвердив свой статус эксперта высокого уровня. Но Евгений Юрьевич приезжий специалист и изначально не рассматривал Рыбинск в качестве постоянного места работы и жительства, поэтому с ним был заключен срочный договор. После выполнения руководителем возложенных обязанностей договор прекращен по соглашению сторон. Евгений Крылов возвращается домой, но разработанные им рекомендации лягут в основу будущих преобразований. Одно из них — акционирование предприятия, которое позволит «оздоровить» его. Но речи о последующей продаже не идет. Информация о возможной передаче имущества на региональный уровень не имеет под собой оснований. Продажа МУП «Теплоэнерго» администраций города Рыбинска не планируется», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь мэра Рыбинска Светлана Израйлева.

Евгений Крылов был назначен директором МУП «Теплоэнерго» 20 июля 2017 года, сменив на этом посту Леонида Иванова. Как и мэр Рыбинска Денис Добряков, Крылов работал в Севастополе. До нразначения в Рыбинск он был заместителем генерального директора ООО «Севастопольский специализированный морской порт» (дочерняя компания ГК «Ростехнологии»).

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