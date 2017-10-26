Автор «Дела о пеликанах»: На фоне Трампа Обама – чертовски хороший политик

Лондон, , 11:36 — REGNUM Известный американский писатель, юрист и политик Джон Гришэм заявил 26 октября, что на фоне нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа его предшественник Барак Обама не кажется таким уж плохим президентом, сообщает The Independent.

С таким заявлением автор таких книг, как «Фирма», «Пора убивать» и многих других, выступил в интервью британской радиостанции BBC.

«Я никогда не был большим поклонником Барака Обамы — человек он, я думаю, замечательный, -- как политик, мне казалось, он был плохо подготовлен. Тем не менее теперь он кажется чертовски хорошим. По сравнению с тем, что мы переживаем сейчас, он создает просто удивительное впечатление», — отметил Гришэм.

«Это, безусловно, ностальгия, однако он намного лучше, чем Трамп, и нам будет его не хватать», — подчеркнул он.

Помимо своего отношения к Трампу, Гришэм, отвечая на вопрос о сносе статуй деятелям Конфедерации, подчеркнул, что он не находит такую практику правильной, поскольку не думает, что новое поколение имеет право по-иному рассматривать свою историю.