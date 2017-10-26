Китай предоставил Кубе экономическую помощь в размере $1 млн

Гавана, , 11:35 — REGNUM В Гаване состоялась церемония подписания пакета соглашений между КНР и Кубой. Министр внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы Родриго Мальмьерка и постоянных посол КНР Чэнь Си договорились о дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества в экономической и торговой областях.

Политики официально оформили новую кредитную линию, предоставленную Китаем для реконфигурации и модернизации электронной промышленности Кубы. Кроме того, власти КНР выделили правительству Кубы $1 млн для ликвидаций последствий разрушительного урагана «Ирма», пишет «Синьхуа».

В ходе своего выступления кубинский министр подчеркнул, что подписанные соглашения являются очередным доказательством «дружбы и братства народов Кубы и Китая». Кроме того, политик отметил, что Китай стал одной из первых стран, выразивших готовность помочь в восстановлении пострадавших от урагана районов.

Помимо финансовой помощи китайская сторона предоставила Кубе гуманитарную помощь, в частности палатки, электрогенераторы, матрацы, одеяла, прожекторы и водяные насосы.

По данным кубинского бюро статистики и информации, в 2016 году Китай стал крупнейшим коммерческим партнером Кубы, а двусторонняя торговля достигла $2,5 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, летом 2016 года председатель КНР Си Цзиньпин в Пекине встретился с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Кубы, заместителем председателя Государственного совета Кубы Сальвадором Вальдесом Месой. Си Цзиньпин отметил успехи Кубы, но пожелал не сворачивать с пути социализма.

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