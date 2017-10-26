Главный архитектор Ярославля работает на общественных началах

Ярославль, , 12:04 — REGNUM Илья Клягин исполняет обязанности главного архитектора Ярославля на общественных началах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Органы власти все чаще заявляют о наличии в Ярославле главного архитектора города. А недавно советник губернатора — главный архитектор области Михаил Кудряшов заявил, что главный архитектор города будет оценивать проекты на конкурс лучшего въездного знака. Ярославцы с удивлением узнали, что в городе снова появился главный архитектор — ведь конкурса на эту должность не проводили.

«Такой должности действительно нет, и до Нового года она точно не появится», — сказал корреспонденту ИА REGNUM начальник управления информационной политики и социальных коммуникаций мэрии Ярославля Александр Шиханов.

Пресс-секретарь мэра Ярославля уточнила статус Ильи Клягина.

«Сейчас он является советником мэра и попутного консультирует мэра по вопросам архитектуры. Но он выступает в роли эксперта, никаких документов он подписывать не имеет права», — сказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь мэра Оксана Камбович.

На вопрос о том, оформлен ли советник мэра официально (такая должность существует), Камбович ответить затруднилась.

Сам Илья Клягин сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что сейчас работает архитектором в проектной организации и в мэрии не трудоустроен. Просто дает советы мэру города по вопросам архитектуры. Клягин предположил, что должность главного архитектора появится Ярославле в 2018 году, и он не исключает возможность, что займет эту должность. А вот бывший главный архитектор города Аркадий Бобович сомневается в эффективности «общественной» работы главного архитектора.

«Я не понимаю, что за самодеятельность? Как можно занимать официальную должность на общественных началах: Согласно закону об архитектурной деятельности главным архитектором города должен быть руководитель органа архитектуры и градостроительства. В случае города — это директор департамента архитектуры и земельных отношений. Причем выбираться главный архитектор города должен на конкурсной основе. Подождем января и посмотрим, как все будет», — сказал корреспонденту ИА REGNUM экс-главный архитектор города Аркадий Бобович.

Специалисты не сомневаются в квалификации Ильи Клягина — он автор здания планетария на улице Чайковского, который признан четвертым по красоте планетарием в мире. И необходимость иметь главного архитектора города тоже назрела.

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