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Представители России и НАТО начали совместное заседание в Брюсселе

Политика

Одной из тем может стать ситуация в Афганистане

Брюссель, 26 октября 2017, 11:25 — REGNUM  В Брюсселе началось заседание совета России-НАТО, сообщил 26 октября журналистам представитель военного блока перед началом мероприятия. Отмечается, что встреча проходит на уровне послов, с российской стороны в ней принимает участие спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.

Вероятно, одной из основных тем заседания станет ситуация в Афганистане. Напомним, в августе 2017 года президент США Дональд Трамп объявил о новой стратегии, в соответствии с которой Пакистан должен отказаться от поддержки исламистов, сражающихся с правительством Афганистана.

Кроме того, факт встречи представителей России и НАТО опровергает ряд публикаций в западных СМИ, в которых утверждалось, что работа совета была заморожена в связи с учениями «Запад-2017».

Ранее глава военного комитета НАТО генерал Петр Павел заявил, что военный блок готов к диалогу с Россией, но не готов к сотрудничеству, потому что существуют разногласия по поводу ситуации на Украине.

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Обострение отношений России и НАТО

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