Покинул пост глава саратовского облизбиркома: на кону президентские выборы

Саратов, , 11:23 — REGNUM Председатель избирательной комиссии Саратовской области Павел Точилкин освобожден от занимаемой должности. Как сообщает ИА REGNUM, он написал заявление по собственному желанию после критики деятельности возглавляемого им избиркома на заседании ЦИК России. При этом глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что Центризибирком не подвергает сомнению результаты выборов в Саратовском регионе.

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Член ЦИК Александр Кинёв доложил о результатах рабочей поездки в Саратовскую область, причиной которой стали 86 обращений и жалоб на нарушения избирательного законодательства на выборах губернатора и депутатов областной думы 10 сентября. Кроме того, одним из поводов для проверки стала статья о флешмобе партии «Яблоко» по выносу бюллетеней с избирательных участков области.

«Частично информация, изложенная в публикации «Новой газеты», подтвердилась, — отметил Кинёв. — Это касается фактов выноса из помещений избирательных комиссий избирательных бюллетеней для голосования и отсутствия сведений об этом в протоколах участковых избирательных комиссий. Обращения, поступившие по этому поводу в избирательную комиссию Саратовской области, были рассмотрены формально, конфликт исчерпан не был».

По данным ЦИК, в Следственное управление Следственного комитета РФ подано 6 заявлений с требованием возбудить уголовное дело по факту фальсификации избирательных документов, 12 граждан подали заявления в суд с требованием обязать саратовский облизбирком произвести пересчет голосов на целом ряде избирательных участков.

«Все это свидетельствует о низком уровне подготовки членов участковых избирательных комиссий, о слабой методической и организационной работе территориальных избирательных комиссий, организующих их работу, а также о слабом контроле за ходом избирательного процесса со стороны Избирательной комиссии Саратовской области», — констатировал Кинёв.

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что Центризибирком не подвергает сомнению результаты выборов в Саратовской области, поскольку попытки фальсификации и нарушения законодательства удалось предотвратить. Однако все это произошло при минимальном организационном участии Избирательной комиссии Саратовской области, отметила глава ЦИК России.

«Мы должны не только работать как никогда, — но и быть готовыми к постоянным информационным атакам, а также благодарить тех, кто помогает нам предотвращать разного рода злоупотребления — как внутри системы, так и извне», — подчеркнула Памфилова.

Сразу после заседания ЦИК Павел Точилкин написал заявление об увольнении по собственному желанию, на этом основании он был освобожден от занимаемой должности, пояснили ИА REGNUM в саратовском облизбиркоме. Обязанности главы облизбиркома возложены на его заместителя Юрия Брызгалина.

Напомним, Точилкин занимал пост председателя саратовского облизбиркома с 2008 года.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора, на которых победил действующий глава области Валерий Радаев, и депутатов Саратовской области (большинство голосов и мест в думе традиционно получила партия власти) сопровождались многочисленными скандалами. С этим связана отставка главы Саратова Валерия Сараева. По мнению политолога Игоря Семенова, Сараев ответил за навязанную «архитектуру выборов» и был снят Радаевым «за вопросы по легитимности выборов». Семенов считает отставку Сараева большим просчетом Радаева, который тем самым бросил тень на свои выборы и поставив под сомнение их легитимность.

В сентябре руководство саратовского облизбиркома отправило в отставку 10 председателей ТИКов в Саратове, в Балаковском, Перелюбском, Пугачевском и Аркадакском районах, где зафиксировано наибольшее количество нарушений. Кроме того, шла речь об освобождении от должности глав 45 УИКов.

Член облизбиркома Александр Чурсин тогда озвучил позицию своего ведомства:

«В преддверии выборов президента России нельзя давать повод сомневаться в итогах избирательной кампании».

Напомним, Валерий Радаев победил на выборах, набрав 74,62% голосов избирателей. В Саратовскую облдуму избрали 45 депутатов (23 депутата по спискам и 22 одномандатника). «Единая Россия» получила на выборах 66,84% голосов, КПРФ — 14,68%, ЛДПР — 8,06%, «Справедливая Россия» — 5,75%, «Коммунисты России» — 2,26%, «Яблоко» — 1,22%.

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