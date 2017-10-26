Яровая: Аналитикам стоит проанализировать «информзавесы» США в Сирии

Москва, , 11:15 — REGNUM Аналитикам США пора проанализировать роль США в противодействии борьбе с терроризмом и создании дымовых информационных завес над их бесконечными «ошибками «целей бомбардировок. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября, об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»), комментируя доклад вашингтонской консалтинговой компании Soufan Group, в котором говорится, что Россия стала крупнейшим поставщиком боевиков в ряды «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Россия стала крупнейшим поставщиком боевиков в ряды «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), говорится в докладе вашингтонской консалтинговой компании Soufan Group. Как передает Fox News, с 2015 г. число боевиков из России в отрядах ЕГ выросло с 2400 до 3417.

«Лицедейство США, имитация борьбы, а на самом деле — бомбежки коалицией мирных граждан и лукавая сортировка террористов на «хороших» и «плохих», «чужих» и «своих» — это опасные манёвры для глобальной безопасности и народов всех стран», — указала Яровая.

Она напомнила, что российские спецслужбы неоднократно обозначали цифры наемников, уровень угрозы вовлечения в террористическую деятельность, вербовку и обучение палачей в ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые потом возвращаются в разные страны, в том числе и в Россию, обученные убивать и натасканные на агрессивную идеологию.

«Но Россия не констатирует, а действует. Противодействие террористам нашло отражение и в российском антитеррористическом законодательстве», — указала она, напомнив об установленной ответственности за акты международного терроризма, сам факт обучения в террористических лагерях, о повышенной ответственности за терроризм до 35 лет лишения свободы, мерах противодействия финансовой подпитке терроризма.

«И, конечно же, самое главное, что Россия в строгом соответствии с нормами международного права уничтожает террористов в Сирии, независимо от их национальной принадлежности. Международный терроризм — это преступление вне границ и народов, именно поэтому Россия последовательно выступает за объединение под эгидой ООН в борьбе с терроризмом», — заключила Яровая.

Доклад получил название «За пределами халифата: иностранные бойцы и угроза их возвращения». Как посчитали эксперты компании, на данный момент в рядах ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) воюют 3417 граждан РФ. На втором месте Саудовская Аравия (3244 человека), третью строчку занимает Иордания, чьи 3000 граждан примкнули к ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). На четвертом месте Тунис (2926 человек) и на пятом — Франция, «поставившая» в ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 1910 граждан своей страны.

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