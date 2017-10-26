Нижний Новгород: В «Справедливую Россию» пришли с обысками

Нижний Новгород, , 11:05 — REGNUM За несколько дней до того, как конференция нижегородского регионального отделения «Справедливой России» должна будет рассмотреть кандидатуру депутата областного Заскобрания Александра Бочкарева на пост руководителя НРО, силовики пришли к нему с обысками.

Как сообщает НИА «Нижний Новгород», обыски проходят в квартире Бочкарева, в подконтрольных ему компаниях, а также в офисе регионального отделения партии. В ходе обыском изымается документация, которая может иметь отношение к коммерческой деятельности депутата.

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Как сообщало ИА REGNUM, несколькими днями ранее прокуратура поставила перед Законодательным собранием Нижегородской области вопрос о лишении Бочкарева депутатских полномочий. Бочкарева уличили в нарушении антикоррупционного законодательства.

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По данным прокуратуры, в августе 2017 года депутат находился в Севастополе, где участвовал в открытии социального рынка «Народный». Он активно рекламировал преимущества торговли на рынке, привлекая внимание массового потребителя товаров, реализуемых на его территории. Кроме того, он рассказывал журналистам, как ведет свои бизнес в Крыму и в Нижегородской области. При этом Бочкарев представлялся директором агрохолдинга ООО «Рынок «Народный».

В то же время Бочкарев является председателем комитета Законодательного собрания по развитию предпринимательства и туризма и осуществляет свои полномочия на постоянной профессиональной основе. В соответствии с российским законодательством, ему запрещено заниматься коммерческой деятельностью

Примечательно, что заявление на Бочкарева в прокуратуру направил его бывший соратник по партии Алексей Якимов, который после конфликта с Бочкаревым был исключен из «Справедливой России».

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Именно Якимов был инициатором разбирательств в региональном отделении партии, в результате которых Бочкареву с трудом удалось вернуть себе кресло главы НРО.

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В октябре 2017 года президиум центрального совета партии вновь рекомендовал кандидатуру Бочкарева на пост главы регионального отделения. Партийная конференция должна состояться 31 октября.