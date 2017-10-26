Минобороны РФ получило третий за год полковой комплект ЗРС С-400

Астрахань, , 11:09 — REGNUM Концерн «Алмаз — Антей» передал министерству обороны РФ третий в 2017 году полковой комплект зенитно-ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф», сообщается 26 октября в пресс-релизе концерна.

«Концерн «Алмаз — Антей» в рамках обязательств по государственному оборонному заказу передал Минобороны России очередной (второй за октябрь и третий в 2017 году) полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 «Триумф», — говорится в сообщении.

Кроме того, до конца 2017 года концерн поставит еще один полк С-400. Таким образом, в 2017 году Минобороны РФ будет передано четыре полковых системы.

Отмечается, что передача военной техники прошла на территории полигона «Капустин Яр» в Астраханской области, где, в соответствии с требованиями госзаказчика, были выполнены облеты с сопровождением реальных воздушных целей.

Напомним, первый комплект ЗРС С-400 «Триумф» был передан Минобороны РФ в феврале 2017 года, где он поступил на вооружение зенитно-ракетного полка подмосковного соединения ВКС РФ. Второй полковой комплект Минобороны получило 23 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, основной целью ракетных полков воздушно-космических сил РФ является противовоздушная оборона и прикрытие объектов высшего звена государственного и военного управления, энергетики и промышленности от атак воздушно-космических сил противника.

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