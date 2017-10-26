Теракт в Киеве связали с переделом нелегального бизнеса на Украине

Киев, , 11:08 — REGNUM Спустя несколько часов после взрыва в Киеве в информационном поле появились версии, которые указывают не только на пресловутый «российский след», применяемый как мантра официальными лицами на Украине. Но и на политическую и экономическую подоплеку деятельности депутата Игоря Мосийчука, который пострадал от взрыва.

Соратник Мосийчука по Радикальной партии и ее лидер Олег Ляшко заявил, что покушение могло быть организовано политическими оппонентами партии и связано с политической деятельностью его коллеги. Другой источник в Радикальной партии в качестве причины указывает противостояние в рядах националистов за контроль над нелегальным бизнесом на Украине.

«Мы склоняемся к мысли, что покушение на жизнь Игоря Мосийчука связано с событиями на Украине. Он плотно связан с националистами, в рядах которых идёт активное противостояние, в том числе и за контроль над нелегальными сферами бизнеса», — цитирует RT источник.

При этом противостояние в среде националистов по своему характеру напоминает другой процесс — череду убийств активистов «майдана», которые, как ранее сообщало ИА REGNUM со ссылкой на экспертов, связаны с экономическим переделом финансовых потоков и рейдерством на Украине.

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На криминальную подоплеку теракта указывает деятельность Мосийчука, направленная на поддержку главы Организации украинских националистов (ОУН, организация, деятельность которой запрещена в РФ) Николая Коханивского. Напомним, его задержали в Киеве после перестрелки с командиром одного из подразделений «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Русланом Качмалой. Во время суда над Коханивским Мосийчук принимал участие в заседаниях, оказывая поддержку соратнику.

О том, что виновниками покушения являются оппоненты Мосийчука, заявляет и украинский политолог Тарас Березовец. По его мнению, след в этом преступлении необходимо искать не только в политической сфере.

«Покушение на убийство народного депутата Игоря Мосийчука может быть связано с его политической деятельностью. А может, и не только с политической, учитывая его непростую роль в постреволюционных событиях», — заявил политолог.

В своем комментарии Березовец подчеркнул значение места покушения, указав, что для нападения на депутата был выбран телеканал «Эспрессо», собственниками которого являются руководители «Народного фронта» Арсений Яценюк, Арсен Аваков и Николай Княжицкий. Поэтому «место теракта может оказаться неслучайным» и связано с деятельностью перечисленных политиков.

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Напомним, вечером 25 октября в Киеве на выходе из здания телеканала «Эспрессо» прогремел мощный взрыв, из-за которого погибли два человека и пять человек получили повреждения, в том числе депутат Верховной рады Игорь Мосийчук. В МВД Украины взрыв назвали терактом и возбудили уголовное дело. В соответствии с сообщением СБУ, следствие рассматривает все версии произошедшего, уже установлено, что неизвестные взорвали мопед вблизи места передвижения депутата. Уголовное дело возбуждено по статье 258−3 УК Украины — «Создание террористической группы или террористической организации».

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