В Госдуме не удивлены «российскому следу» при взрыве на Украине

Москва, , 10:47 — REGNUM Было бы странно от бывшего командира отряда украинских радикалов депутата Верховной рады Мосийчука услышать о чем-либо ином, чем «российский след», который он углядел во взрыве, прогремевшем рядом с его автомобилем. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

По его мнению, украинские спецслужбы предпочли подхватить и растиражировать эту версию вместо расследования преступления, им, как обычно, проще не разбираться с творящимся в стране криминалом, а валить все на Россию.

«Очевидно, что в случае возникновения очередных кровавых инцидентов или провокаций у украинских спецслужб уже заготовлено оправдание про «российский след». После майдана миллионы единиц огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатки оказалось на руках, поэтому при нынешней недееспособности и коррумпированности украинских властей этот арсенал может быть использован радикалами в любой момент где угодно. И антироссийской истерикой эту проблему не решить», — считает он.

Накануне около здания телеканала «Эспрессо» взлетел на воздух припаркованный там мотоцикл. Мощность взрывного устройства составляла не менее килограмма в тротиловом эквиваленте. Пострадали пять человек, в том числе Игорь Мосийчук, его охранник и политолог Виталий Бала. Телохранитель депутата скончался в больнице.