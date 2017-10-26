Собянин уволил заместителя председателя Москомэкспертизы

Москва, , 10:42 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин подписал документ об увольнении зампредседателя комитета столицы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Романа Маслова. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

«Освободить Маслова Романа Юрьевича от замещаемой должности заместителя председателя комитета г. Москвы по ценовой полити­ке в строительстве и государственной экспертизе проектов — руково­дителя контрактной службы и уволить с государственной гражданской службы г. Москвы по собственной инициативе, пункт 3 час­ти 1 ст. 33 Федерального закона», — говорится в тексте документа.

Причины данного решения пока не разглашаются.

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