Собянин уволил заместителя председателя Москомэкспертизы

Москва, 26 октября 2017, 10:42 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин подписал документ об увольнении зампредседателя комитета столицы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Романа Маслова. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
«Освободить Маслова Романа Юрьевича от замещаемой должности заместителя председателя комитета г. Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов — руководителя контрактной службы и уволить с государственной гражданской службы г. Москвы по собственной инициативе, пункт 3 части 1 ст. 33 Федерального закона», — говорится в тексте документа.
Причины данного решения пока не разглашаются.
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