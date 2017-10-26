СМИ назвали главных претендентов на роль банка для ОПК

Москва, , 10:26 — REGNUM Российская финансовая корпорация (РФК), которая принадлежит «Рособоронэкспорту» (входит в «Ростех»), в ближайшее время может стать специализированным банком по обслуживанию оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к правительству и администрации президента.

«Выделение специального банка для оборонно-промышленного комплекса потребовалось из-за высокого риска ужесточения санкций со стороны США», — передает вещатель.

По данным источников издания, помимо РФК на эту роль также рассматриваются Новикомбанк и Связь-банк. Ожидается, что выбор банка должен быть сделан до конца текущего года.

Газета напоминает, что проработка идеи о спецбанке для ОПК ведется с начала августа, когда глава Белого дома Дональд Трамп подписал новый пакет ограничительных мер против Российской Федерации. Так, одно из положений закона гласит, что санкции могут быть наложены на любое лицо, которое осуществляет «существенные транзакции» с военными РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первичные санкции Вашингтона и Брюсселя против РФ были введены в 2014 г. на фоне гражданской войны на Украине и воссоединения Крыма с РФ. Сначала под ограничительные меры попали отдельные физические лица и компании, в дальнейшем санкции расширились на целые секторы экономики РФ.

2 августа 2017 г. президент США Дональд Трамп подписал закон об ужесточении санкций против России.