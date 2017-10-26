Конгрессмены США не исключили слушаний с участием Касперского

Вашингтон, , 10:24 — REGNUM Члены Конгресса США готовы пригласить основателя «Лаборатории Касперского» Евгения Касперского на слушания, посвященные продукции его компании. Об этом заявил член комитета палаты представителей по науке и глава надзорного подкомитета республиканец Дарин Лахуд.

В комитете по технологиям состоялись слушания о том, какие риски для правительства страны связаны с использованием программ «Лаборатории Касперского». На заседании присутствовали специалисты по кибербезопасности, однако Евгений Касперский приглашен не был.

Как пояснил по окончании слушаний Лахуд, конгрессменам предстоит определиться с приглашением Касперского на другие заседания, однако в принципе они готовы к этому. Рассмотрение вопроса только началось, сообщают РИА Новости.

По словам конгрессмена, он испытывает недоверие как к Касперскому, так и к его организации. Вероятнее всего, то же можно сказать о других членах комитета, отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября издание The Wall Street Journal сообщило о масштабной кибератаке, якобы предпринятой Кремлем в отношении военнослужащих НАТО в Восточной Европе. Серьезных доказательств при этом не приводилось. 5 октября это же издание сообщило, ссылаясь на неназванных чиновников США, о причастности «Лаборатории Касперского» к хищению секретной информации АНБ в 2015 году.

Позже газета стала утверждать, что власти России пользовались программами Касперского для тайного сканирования компьютеров по всему миру, которое позволило получить доступ к секретным данным США. При этом, с точки зрения издания, глава компании не мог не знать о происходящем. После этого ряд американских компаний отказался продавать продукты российской компании.

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