«Открытые раны»: Штайнмайер назвал Крым и Донбасс «бременем»

Москва, , 10:22 — REGNUM В отношениях между Россией и Германией есть не решенные вопросы, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер назвал их «открытыми ранами» — это Крым и Донбасс, об этом он заявил после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает «Россия 24».

По его словам, Россия и Германия едины во мнении, что «настоящее положение дел не может удовлетворять нас и не должно удовлетворять нас».

«От нормальных отношений мы еще далеки, есть еще открытые раны, нерешенные вопросы, прежде всего это касается присоединения Крыма и конфликта в Восточной Украине, которые являются бременем и продолжают оставаться бременем для наших взаимоотношений», — сказал Штайнмайер.

Напомним, Штайнмайер находился в России с однодневным визитом 25 октября, поводом для которого стала передача собора Петра и Павла в центре Москвы Евангелическо-лютеранской церкви.

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По мнению обозревателя Frankfurter Allgemeine Zeitung Маркуса Венера, причиной и задачей приезда Штайнмайера является именно «разговор за чаем» с Путиным. Это была первая поездка президента ФРГ в Россию в новом качестве, ранее он возглавлял немецкий МИД.

Отношения между Россией и Германией резко ухудшились в 2014 году после событий, последовавших за государственным переворотом в Киеве. Последствием этого стало то, что Крым вошел в состав России, а на Донбассе началась гражданская война. Запад, принимавший участие в приходе к власти в Киеве радикалов и провоцировании конфликтов, не признал присоединение Крыма.

Под давлением США правительство ФРГ было вынуждено объявить против РФ санкции, потребовать возвращения Крыма Украине и капитуляции народных республик Донбасса. Российско-германские отношения обострились, тем не менее экономическое сотрудничество сохраняется на должном уровне.

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Так, немецкий бизнес не только продолжает всеми возможными способами сотрудничество с Россией, но и давит на Меркель с целью отмены антироссийских санкций. К примеру, вместо того чтобы экспортировать товары в Россию, они покупают там предприятия.

Данные компании Ernst & Young подтверждают, что немецкий бизнес активно вкладывается в Россию: в 2015 году в российскую экономику немцы вложили больше всех. В 2015 году только из Германии было вложено 1,78 миллиарда евро, что сравнимо с показателями 2010 года.

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По результатам исследования, проведенного в 2017 году австрийским Институтом экономических исследований (Wifo) по заказу Европарламента, экономические последствия эмбарго для стран Евросоюза оказались внушительными: антироссийские санкции стоили государствам ЕС порядка 30 млрд евро.

Самые большие потери понесла Германия — 11,1 млрд евро. Несмотря на такие огромные цифры в номинальном выражении, Германия сократила свой экспорт в Россию всего на 13,4% по сравнению с досанкционным уровнем.