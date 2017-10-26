В Грузии откликнулись на активность Южной Осетии в Каталонии

Тбилиси, , 10:44 — REGNUM Южная Осетия постепенно расширяет ареал международных отношений и вслед за Италией открывает представительство в Барселоне, пишет грузинское издание «Резонанси» в статье под названием «Вначале Италия, сейчас Испания — т.н. «Южная Осетия» расширяет внешние отношения?».

Представители правительства Грузии в беседе с изданием отделываются общими заявлениями о том, что визиты, которые совершает в Европу министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев, носят частный характер, и на официальном уровне его не принимают и не признают.

Грузинские эксперты с такой оценкой не согласны и критикуют правительство Грузии за слабую политику в этом направлении.

В беседе с изданием член «Клуба экспертов» Ираклий Цкитишвили заявил, что абхазы и осетины заинтересованы в установлении контактов с теми регионами, которые желают отделения от тех или иных государств, и в этом, по мнению эксперта, им помогает Россия.

«Быстрое реагирование осетин на процессы в Каталонии и то, что они так быстро сумели выйти на руководство Каталонии, еще раз свидетельствует о том, что российские силы, даже в малой дозе, участвуют в каталонских процессах», — отметил Цкитишвили.

По его словам, Россия, которая лоббирует вопросы Абхазии и Южной Осетии, заинтересована в появлении в Европе такого прецедента, который оправдает ее политику в отношении «оккупированных территорий» Грузии и Украины.

Цкитишвили предсказывает, что представители «де-факто властей» будут устанавливать аналогичные контакты с новыми странами, число их будет расти, и помешать им Грузии будет все труднее.

По информации МИД Южной Осетии, 23 октября Дмитрий Медоев прибыл с краткосрочным визитом в Каталонию, где встретился с соотечественниками. В тот же день в Барселоне состоялось открытие офиса представительства Министерства иностранных дел Республики Южная Осетия в Каталонии.