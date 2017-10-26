ВЦИОМ: Для 54% граждан РФ пол президента не имеет значения

Москва, , 09:46 — REGNUM Более 50% граждан Российской Федерации считают, что во время предвыборной компании пол кандидата в президенты не имеет значения. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, 54% респондетов сообщили, что, выбирая между кандидатурами мужчин и женщин на высший руководящий пост страны, не обратили бы внимание на пол политика.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы президента РФ должны состояться 11 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ, глава государства будет избран путём прямого всеобщего тайного голосования на шестилетний срок.

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