Четверг, 26 Октября 2017 года
10:31:04 МСК

ВЦИОМ: Для 54% граждан РФ пол президента не имеет значения

Политика

Выборы президента РФ должны состояться 11 марта 2018 года

ВЦИОМ: Для 54% граждан РФ пол президента не имеет значения
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Выборы

Москва, 26 октября 2017, 09:46 — REGNUM  Более 50% граждан Российской Федерации считают, что во время предвыборной компании пол кандидата в президенты не имеет значения. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, 54% респондетов сообщили, что, выбирая между кандидатурами мужчин и женщин на высший руководящий пост страны, не обратили бы внимание на пол политика.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы президента РФ должны состояться 11 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ, глава государства будет избран путём прямого всеобщего тайного голосования на шестилетний срок.

Читайте также: 55% граждан РФ не видят альтернативы Путину на выборах

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы президента России-2018

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail
Пароль
Имя
Фамилия
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить