Сергей Шакарянц, , 09:44 — REGNUM

Из заявлений представителя регионального правительства Иракского Курдистана (KRG) в Тегеране Назима Даббага, распространенных 22 октября, становится понятно, что вместе с иракской армией и шиитскими ополченцами в конце сентября — начале октября в Северный Ирак вошли также части спецназа «Кодс» иранского Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) под руководством генерал-майора Кассема Солеймани.

По словам Даббага, теперь курдские лидеры готовы решать проблемы, возникшие после референдума о независимости, путем переговоров, приветствуя усилия Солеймани в этом направлении: «Господин Солеймани — это тот, кто честно относился к иракским курдам, и он опубликовал предупреждения о проведении референдума в Иракском Курдистане до его проведения, — сказал Даббаг. — Иран стремится решить проблемы между Курдистанским регионом и центральным правительством в Ираке на основе иракской конституции».

Под стать этому заявлению и слова высокопоставленного курдского иракского законодателя Масуда Хайдера, похвалившего генерал-майора Солеймани за его посредническую роль, «которая привела к урегулированию проблем после референдума»: «Недавно, проведя референдум, было подписано соглашение из 9 статей между командующим Иракскими народными силами Хади аль-Амери и командующим Патриотического союза Курдистана (YNK) Бафелем Ат-Талабани (сыном Джалала Ат-Талабани — прим.) под руководством премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абади и при посредничестве командира сил «Кодс» Кассема Солеймани, на основании которого результаты референдума были отменены до неуказанного времени».

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Итак, сами иракские курды, правда, соперники Барзани и его Демократической партии Курдистана (KDP), озвучили причину, по которой политические последствия референдума от 25 сентября не наступили. При посредничестве Солеймани, оппоненты Барзани доказали клану Барзани, что произошла «ошибка». И, в сущности, результаты сентябрьского референдума будут замалчиваться неопределенный промежуток времени.

Другие курдские законодатели, как сообщало агентство Reuters, также заявляли, что генерал-майор Солеймани встретился с лидерами из YNK, одной из двух основных курдских политических партий в Ираке и союзниками Тегерана, перед тем как иракский премьер-министр аль-Абади приказал своим войскам продвигаться к Киркуку. Reuters сообщил, что Солеймани сказал курдским лидерам, что силы пешмерги не смогут победить войска аль-Абади, которые поддерживают Запад и региональные державы. «Визит Солеймани … должен был дать последний шанс, чтобы лица, принимающие решения, не совершили фатальную ошибку», — пишет агентство со ссылкой на одного из депутатов от партии YNK. Ала Ат-Талабани, ведущий чиновник YNK, рассказала на арабоязычном телеканале «Аль-Хадат»: «Солеймани посоветовал нам … что Киркук должен вернуться к закону и конституции, так что давайте придем к пониманию».

В течение октября неоднократно поступали сведения из Эрбиля, что клан Барзани обвинил партию YNK и сторонников семьи Ат-Талабани в «предательстве». На что оппоненты Барзани, в свою очередь, обвиняли его и всю KDP в «предательстве» и требовали его отставки с должности главы Курдской автономии. Одно из последних таких требований озвучил 19 октября… спикер парламента Иракского Курдистана Юсиф Мохаммед. «Заговор относительно расчленения Ирака через референдум о независимости сорвался. Вы должны признать поражение и дать возможность нашим людям самостоятельно решить свою судьбу, и вы не должны навязывать путь, основанный на ваших тенденциях», — цитирует Мохаммеда новостной арабоязычный сайт Soumeriyeh. Далее Мохаммед вообще поставил под вопрос легитимность самого Барзани: «Барзани, который незаконно захватил власть 12 лет назад, окажет большую услугу народу Курдистана своей отставкой».

Видимо, более веских доказательств того, насколько прав был Иран, предупреждавший еще до 25 сентября курдов, что их референдум приведет к внутреннему расколу в Северном Ираке и даже к гражданской войне, уже не нужно. Обвинения курдского спикера Юсифа Мохаммеда показательны — ведь курдский парламент, несмотря на наличие в нем оппозиции, тем не менее был всегда контролируем и управляем со стороны Барзани и его сторонников.

Однако, как видим, ситуация кардинально изменилась. Если в начале октября только арабы и арабоязычные СМИ публично говорили о «предательстве» курдов, то теперь об этом говорят и некоторые круги среди самих курдов. Но имеет значения и суть арабских обвинений. Так, сирийская газета «Аль-Ватан» писала, что поражения террористических групп в регионе заставили США и их союзников использовать все свои средства, включая распад региональных государств, для компенсации своих неудач: «Позиция сирийского правительства укрепилась, и в настоящее время оно получило большой вес и большой резонанс на любых региональных и международных политических площадках. Теперь сионистский режим пытается укрепить курдский режим в Северном Ираке, чтобы закрепиться в центре арабских стран и создать там свой узел сопротивления против Ирана, Ирака, Сирии и других стран». В этих словах и кроется суть обвинений в предательстве, которые сейчас предъявлены Масуду Барзани и его партии.

Впрочем, 23 октября к требованиям членов YNK и других присоединились еще и другие оппозиционеры. Партия «Движение за перемены» («Горран») призвала Масуда Барзани и его заместителя Косрата Расула к незамедлительной отставке, передало агентство France-Presse. В распространенном заявлении «Горран» основной причиной требования отставки Барзани и Расула называется потеря Эрбилем… контроля практически над всеми спорными с Багдадом территориями. «Горран» также призвала к формированию «правительства национального спасения» для подготовки к диалогу с центральными властями Ирака и организации новых выборов в автономном регионе.

Критика Барзани и его партии идет как с позиций панисламской солидарности и интересов, так и с позиций сугубо курдского национализма. Это — доказательство того, что уход Барзани с политической арены, а возможно, и ослабление его партии, вопросы практически решенные. И неважно, кто и что «не простит» Барзани и партии KDP — сдачу спорных территорий арабам, подчиненность плану Израиля — США по дезинтеграции Ирака или… сотрудничество с террористами ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), о чем продолжают утверждать езиды, которые, силами своей боевой группы «Лалеш» выдворили из своего района Синджар барзаниевские пешмерга и подтвердили свою лояльность центральному правительству в Багдаде.

Мы же напомним, что у выше уже неоднократно упоминавшегося иранского генерал-майора Кассема Солеймани прекрасные отношения не только с кланом Ат-Талабани и партией YNK, но и с партией «Горран» и почти всеми ее ведущими политиками. А фактор личных отношений на Востоке, даже помимо того, что у курдов или арабов сохраняется сдержанная обеспокоенность в связи с участием Ирана в урегулировании внутрииракских споров, почти всегда важен не менее, чем межгосударственные отношения высокого уровня.

О том, что и далее драматизма будет не меньше, свидетельствует дипломатическая перепалка, имевшая место 23 октября между Госдепартаментом США и иракским правительством, а также скоропалительный «необъявленный» визит госсекретаря Рекса Тиллерсона в Багдад. Как передает Reuters, вначале Тиллерсон, находясь в Саудовской Аравии в рамках своего ближневосточного турне, призвал к выводу из Ирака всех проиранских военизированных группировок. Комментировать излишне — США полностью реализовывают программу Израиля, направленную против Ирана и мусульман-шиитов.

В ответ канцелярия премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абади распространила заявление, в котором выражается удивление в связи с призывом Тиллерсона. «Ни у одной из внешних сторон нет права вмешиваться во внутренние дела Ирака», — подчеркивается в заявлении иракского правительства. И это понятно — аль-Абади помнит, что отставка его предшественника алль-Малики проходила под диктовку США, Великобритании и Израиля. Кроме того, он знает, что иракские шииты-добровольцы воюют не только «дома», но и в Сирии. Наконец, он точно знает, что возврат спорных территорий в Северном Ираке происходил при самом непосредственном посредничестве Ирана. А то, что долг платежом красен, Восток не забывает никогда. И поэтому в ходе личных переговоров с Тиллерсоном аль-Абади долго внушал шефу Госдепа, что ополчение «Аль-Хашд аш-Шааби» и другие шиитские группы «состоят из иракских граждан и ведут непримиримую борьбу с террористами ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», и что они являются «частью иракских институтов», а не Ирана.

Госсекретарю США было указано, что бойцов шиитского ополчения Ирака «следует поддерживать, так как они станут надеждой страны и всего региона». Это по своему значению даже сильней любого холодного душа для извращенной психики не только Тиллерсона, но и любого политика США, так как сейчас в Вашингтоне, вслед за Израилем, усиленно распространяют «новую моду» в ближневосточной политике, суть которой — мол, «Иран и шииты хуже любого ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Так что реакция премьер-министра Ирака подтверждает, что в обозримой перспективе мы станем свидетелями продолжения конфронтации противостоящих стратегических программ по Ближнему Востоку — иранской и израильско-американской.