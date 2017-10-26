Китай продолжит укреплять военное сотрудничество со странами АСЕАН

Манила, , 09:40 — REGNUM В ходе выступления на 11-м совещании министров обороны стран — участниц АСЕАН, проходящего в столице Филиппин Маниле, глава оборонного ведомства КНР Чан Ванцюань заявил, что Китай продолжит укреплять военное сотрудничество с иностранными государствами, в том числе со странами АСЕАН.

«Мирное развитие Китая напрямую связано с ситуацией в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Мы выступаем за мирное урегулирование любых споров, активизацию военных обменов и расширение военного сотрудничества с целью улучшения взаимопонимания и укрепления взаимного доверия между странами», — отметил глава министерства национальной обороны КНР.

Чан Ванцюань подчеркнул, что Китай заинтересован в укреплении сотрудничества в области безопасности, отказе от менталитета холодной войны и всестороннем развитии военных связей между КНР и странами АСЕАН, а также партнерами по диалогу, в том числе Россией, США, Австралией и Индией, пишет «Жэньминь жибао».

Сразу после выступления на заседании китайский министр провел двусторонние переговоры с коллегами из России, Сингапура, Малайзии и Южной Кореи.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Китай намерен продолжать работу со странами АСЕАН на обеспечение роста взаимной выгоды и укрепление сотрудничества в целях раскрытия производственных потенциалов и потенциалов отношений в целом.

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