Эксперты США: Россия — основной «поставщик» боевиков в ИГ*

Вашингтон, , 09:39 — REGNUM В 2017 году в ряды «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и Ираке вступило более 3,4 тыс. российских граждан. Об этом сообщает The Washington Times со ссылкой на данные аналитической компании Soufan Group.

Издание отмечает, что Россия обошла другие страны, обеспечив террористам самый большой приток новых сил — 3417 человек. Так, граждане Саудовской Аравии присоединились к группировке в количестве 3244 чел, еще 3000 человек прибыло из Иордании, 2926 человек — из Туниса.

Кроме того, в рядах боевиков стало больше французов — на 1910 человек.

В 2015 году по численности вступивших в группировку лидировал Тунис. К террористам присоединилось почти 6 тыс. выходцев из этой африканской страны.

Американские эксперты обращают внимание на то, что тысячи боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возвращаются в свои родные страны. Этот факт является огромной проблемой для правоохранительных структур во всем мире.