Кургинян: «Большевистская революция была спасением от катастрофы Февраля»

Москва, , 09:17 — REGNUM Несмотря на всю схожесть, Октябрьская революция 1917 года в России была не классической революцией, а спасением от катастрофы, начавшейся в феврале, заявил 25 октября лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Политолог, указывая на высказывания некоторых гостей студии, отметил, что нельзя игнорировать исторические фаты при оценке Октябрьской революции в России и любых других исторических событий. Так, оспаривая тезис о том, что Ленин не ждал социалистическую революцию в России, потому что считал, что она произойдет в Англии, где более развит пролетариат, Кургинян привел в пример работу Ленина «Империализм, как высшая стадия развития капитализма»:

«Он там цитирует Гильфердинга, он говорит: «Россия — слабое звено, революция произойдет там». Теперь говорят: «Ленин ждал революции в Англии». А что, этой книги не было?» — задал эксперт риторический вопрос.

Говоря же о сути революции, Кургинян заметил, что Октябрьская революция, с одной стороны, была очень похожа на Великую французскую и одновременно поразительным образом от нее отличалась.

«Большевики безумно смотрели на Французскую революцию, они слова не могли сказать без цитат о революции… и они считали себя продолжателями дела, чтобы великое дело Конвента было завершено до конца», — рассказал политолог о схожих элементах двух великих исторических процессов.

«Большевики делали всё это на нулевой почве по отношению к тому, что у французов было (у них [французов — прим. ИА REGNUM ] был сформирован буржуазный класс и все прочее), а тут не было ничего… А вторая сторона заключается в том, что Французская революция была классической революцией классового порядка…» — подложил Кургинян.

По его словам, во Франции к моменту буржуазной революции была уже накоплена буржуазная собственность и сформировано сословие, осознавшее свои политические интересы, которое и вышло в итоге с революционными требованиями. «Никакого сословия (в России — прим. ИА REGNUM), которое бы вот так вышло революционно, не было», — выявил ключевое отличие двух революций Кургинян.

«Большевистская революция в этом смысле не есть революция, а есть спасение от катастрофы. Произошла катастрофа Февраля, когда все начало рушиться, и казалось, что рушение будет тотальным, если не придут большевики. Оказалось, что есть группа в 30−50 тыс. людей — безумно накалённая, достаточно образованная, а главное, Деникин говорил: «Имеющая мечту и способность беспощадно устранять препятствия на пути реализации этой мечты». И она выхватила все от тотального падения и распада», — заявил политолог, назвав это языком физики «падением на аттрактор».

Кургинян также отметил, что Великая Октябрьская революция дала «надежду на новое социальное будущее» для всего человечества. И это пламя перекинулось на Китай, Индию и многие другие страны, изменив мир фундаментальным образом.

Напомним, что 25 октября по старому стилю в 1917 году произошла Великая Октябрьская социалистическая революция, под флагом которой, так или иначе, прошел весь XX век истории человечества.

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